За сутки в зоне АТО ранены 11 бойцов – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 11 военнослужащих получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства по вопросам АТО Александр Мотузяник.



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, 11 наших бойцов получили ранения", – сказал полковник.



По словам Мотузяника, эти санитарные потери силы АТО получили ранения на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.



Валентина Романенко, УП