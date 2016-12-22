Савченко исключили из парламентской делегации в ПАСЕ

8865 просмотров
0
Четверг, 22 декабря 2016, 13:56
ТАСС

Верховная Рада отменила свое решение об избрании Надежды Савченко членом постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ.

"За" соответствующий проект постановления на заседании парламента в четверг проголосовали 237 нардепов.

В постановлении объясняется, что Савченко была выбрана внеквотно ради освобождения ее из российской тюрьмы, из-за чего было нарушено равенство условий назначения членов постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ.

В комитете Верховной Рады по иностранным делам отметили, что принятие предварительного решения позволило способствовать освобождению Савченко из российского плена, в то же время на сегодняшний день обстоятельства изменились.

Таким образом нынешним решением нардепы восстановили равенство условий назначения членов постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ.

В то же время, как пояснил глава делегации ВР в ПАСЕ Владимир Арьев, об избрании любых других членов делегации речь пока не идет.

Ранее стало известно об изменениях в составе делегации.

В частности, фракция БПП вместо Светланы Залищук делегировала Константина Усова, а "Оппозиционный блок" делегировал Вадима Новинского вместо Дмитрия Шпенова.

Украинская правда

Темы: Савченко ПАСЕ Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Из делегации ПАСЕ хотят исключить Савченко и включить Новинского 22 декабря 2016, 11:26
По "закону Савченко" на волю вышли тысяча убийц – Петренко 20 декабря 2016, 12:58
Савченко исключили из фракции "Батькивщина" 20 декабря 2016, 10:44
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Государство вернет деньги, вложенные в Приватбанк - Шлапак
Савченко исключили из парламентской делегации в ПАСЕ
Печерский суд разрешил следователю забрать у Путина письма Януковича
Использования запрещенного оружия на Донбассе выросло на 300% – Хуг
Все новости
Образование

Технологическая реформа обучения против "треугольника смерти" украинского образования

Гастро-новости

Новые вкусные заведения Киева