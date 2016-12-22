Савченко исключили из парламентской делегации в ПАСЕ

Верховная Рада отменила свое решение об избрании Надежды Савченко членом постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ.



"За" соответствующий проект постановления на заседании парламента в четверг проголосовали 237 нардепов.

В постановлении объясняется, что Савченко была выбрана внеквотно ради освобождения ее из российской тюрьмы, из-за чего было нарушено равенство условий назначения членов постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ.

В комитете Верховной Рады по иностранным делам отметили, что принятие предварительного решения позволило способствовать освобождению Савченко из российского плена, в то же время на сегодняшний день обстоятельства изменились.



Таким образом нынешним решением нардепы восстановили равенство условий назначения членов постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ.



В то же время, как пояснил глава делегации ВР в ПАСЕ Владимир Арьев, об избрании любых других членов делегации речь пока не идет.



Ранее стало известно об изменениях в составе делегации.



В частности, фракция БПП вместо Светланы Залищук делегировала Константина Усова, а "Оппозиционный блок" делегировал Вадима Новинского вместо Дмитрия Шпенова.

Украинская правда

