Савченко виключили з парламентської делегації в ПАРЄ
Верховна Рада скасувала своє рішення про обрання Надії Савченко членом постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ.
"За" відповідний проект постанови на засіданні парламенту у четвер проголосували 237 нардепів.
У постанові пояснюється, що Савченко була обрана позаквотно заради звільнення її з російської в'язниці, через що була порушена рівність умов призначення членів постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.
У комітеті Верховної Ради у закордонних справах зазначили, що прийняття попереднього рішення дозволило сприяти звільненню Савченко з російського полону, водночас на сьогоднішній день обставини змінилися.
Таким чином нинішнім рішенням нардепи відновили рівність умов призначення членів постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.
Водночас, як пояснив голова делегації ВР у ПАРЄ Володимир Ар'єв, про обрання будь-яких інших членів делегації наразі не йдеться.
Раніше стало відомо про зміни в складі делегації.
Зокрема, фракція БПП замість Світлани Заліщук делегувала Костянтина Усова, а "Опозиційний блок" делегував Вадима Новинського замість Дмитра Шпенова.
Українська правда