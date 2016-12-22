Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко исключили из парламентской делегации в ПАСЕ

Четверг, 22 декабря 2016, 12:56
Савченко исключили из парламентской делегации в ПАСЕ
ТАСС

Верховная Рада отменила свое решение об избрании Надежды Савченко членом постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ.

"За" соответствующий проект постановления на заседании парламента в четверг проголосовали 237 нардепов.

В постановлении объясняется, что Савченко была выбрана внеквотно ради освобождения ее из российской тюрьмы, из-за чего было нарушено равенство условий назначения членов постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ.

В комитете Верховной Рады по иностранным делам отметили, что принятие предварительного решения позволило способствовать освобождению Савченко из российского плена, в то же время на сегодняшний день обстоятельства изменились.

Таким образом нынешним решением нардепы восстановили равенство условий назначения членов постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ.

В то же время, как пояснил глава делегации ВР в ПАСЕ Владимир Арьев, об избрании любых других членов делегации речь пока не идет.

Ранее стало известно об изменениях в составе делегации.

В частности, фракция БПП вместо Светланы Залищук делегировала Константина Усова, а "Оппозиционный блок" делегировал Вадима Новинского вместо Дмитрия Шпенова.

Украинская правда

Темы: Савченко НадеждаПАСЕВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: