Путин заявил, что Россия сильнее любого агрессора

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Четверг, 22 декабря 2016, 16:19

Президент России Владимир Путин считает, что нынешняя Россия сильнее любого потенциального агрессора.

Об этом он сказал в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны России, передает "Радио Свобода".

"Нам еще многое предстоит сделать, однако уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные (факторы – ред.), но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодняшний день мы сильнее любого потенциального агрессора", – сказал Путин и повторил – "Любого".

Вместе с тем, как заявил российский президент и главнокомандующий, армия страны должна быть наготове.

"Если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться. С учетом скорости событий, которые происходят в мире, мы даже не успеем заметить", – сказал Путин.

По его словам, Россия должна "тщательно отслеживать любые изменения в балансе сил и в военно-политической ситуации в мире, особенно вдоль границ России".

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании заявил, что российские военные "успешно продемонстрировали" свои возможности в Сирии с сентября 2015 года в ходе воздушной кампании по поддержке режима президента Башара аль-Асада.

"Военные протестовали 162 вида современных вооружений во время военной кампании в Сирии", – заявил он.

Ранее официальная Москва заявила, что размещение систем ПРО в Европе со стороны США и НАТО угрожает безопасности России. Вашингтон такие заявления опровергал.

Напряженность в отношениях между Кремлем и Западом возросла после аннексии Россией украинского Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе, что привело к боевым действиям на востоке Украины и оккупации части территории государства боевиками и наемниками из РФ.

Темы: Росcия Путин армия
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Комментарии — 7
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IP: 88.113.248.---David Gozman22.12.2016 21:37
При всех трудностя в России на сегодняшний день, ни Путин ни вся Россия, никогда никому дырки не шлифовали своими языками, в отличие от вас! Обамка просто счастлив уходя из Белого дома с зеркально вылизаной дыркой, которую вы довели до совершенства! Трамп вам скоро скажет спасибо за ваши труды! Готовьтесь!
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IP: 93.74.55.---ЦЮК22.12.2016 18:36
Сказати по іншому про Росію, це означало би сказати правду, на що він, Путін, за станом свого інтелекту, не здатний.
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IP: 176.38.66.---vitdeputat22.12.2016 17:45
Ну если че, Путин всегда покоптит небо своим авианосцем "Кузей"
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IP: 195.138.81.---Kotia22.12.2016 17:17
Тут із пуйлом не можна не погодитись - РОСІЯ Є НАЙСИЛЬНІШИМ АГРЕСОРОМ У СВІТІ
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IP: 178.92.10.---Adam Viter22.12.2016 16:47
Офицер США: вооружение Путина – ржавое корыто.
Гарри Табах заявил, что Кремль надеется на то, что Трамп развалит Штаты
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