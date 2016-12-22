В ГПУ отказались отвечать, прослушивают ли журналистов УП

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Четверг, 22 декабря 2016, 18:26

Генеральная прокуратура не прояснила ситуацию относительно прослушивания журналистов "Украинской правды".

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение народного депутата от фракции БПП Сергея Лещенко.

В ведомстве отмечают, что согласно законодательству, данные об этих негласных следственных действиях составляют "государственную тайну" и не подлежат передаче или разглашению.

В ответе ГПУ также процитирована статья 252 Уголовно-процессуального кодекса относительно сообщения лиц, в отношении которых проводились негласные следственные (розыскные) действия.

"Лица, конституционные права которых были временно ограничены при проведении негласных следственных (розыскных) действий, а также подозреваемый, его защитник должны быть письменно уведомлены прокурором или по его поручению следователем о таком ограничении".

"Конкретное время сообщения определяется с учетом наличия или отсутствия угроз для достижения цели досудебного расследования, общественной безопасности, жизни или здоровья лиц, причастных к проведению негласных следственных (розыскных) действий".

Отмечается также, что о факте и результатах прослушивания силовики должны сообщить "в течение двенадцати месяцев со дня прекращения таких действий, но не позднее обращение в суд с обвинительным актом".

Как известно, в октябре журналисты "Украинской правды" требовали от президента и силовых структур объяснить, для чего прослушивали сотрудников издания в течение года.  

Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук уклонился от ответа на вопрос, прослушивает ли СБУ журналистов УП.

Однако СБУ возбудила дело по факту прослушки журналистов "Украинской правды" и провела ряд допросов по материалам, которые были опубликованы изданием 28 октября.

Лещенко так же просил председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака прояснить ситуацию со слежкой за журналистами УП.

Темы: СМИ Генпрокуратура СБУ
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