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СБУ взялась за расследование прослушки "Украинской правды"

Вторник, 8 ноября 2016, 13:00
СБУ взялась за расследование прослушки Украинской правды

СБУ возбудила дело по факту прослушивания журналистов "Украинской правды".

В рамках дела была допрошена главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Следователи проводили допрос по материалам, которые были опубликованы в материале на "Украинской правде" 28 октября.

26 октября представитель Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что материалы о прослушивании сотрудников УП приобщены к делу об убийстве Павла Шеремета.

Источники УП среди сотрудников правоохранительных органов указывали на то, что сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента.

После публикации материала 28 октября руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук высказал мнение, что утечка информации о деятельности и расследовании журналистов "Украинской правды" мог произойти не вследствие прослушивания.

Ткачук тогда же отказался ответить на прямой вопрос, прослушивает ли СБУ журналистов УП, заявив, что сообщать об этом запрещено законом.

Оксана Коваленко, УП

Темы: прослушкаСБУМВД
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