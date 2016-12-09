Лещенко просит отчета СБУ по слежке за журналистами УП

Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко просит главу Службы безопасности Украины Василия Грицака прояснить ситуацию со слежкой за журналистами "Украинской правды".

Соответствующий запрос зачитала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко:

"Запрос Сергея Лещенко к главе Службы безопасности Украины относительно слежки за сотрудниками интернет-издания "Украинская правда".

Как известно, в октябре журналисты "Украинской правды" требовали от президента и силовых структур объяснить, для чего прослушивали сотрудников издания в течение года.

Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук уклонился от ответа на вопрос, прослушивает ли СБУ журналистов УП.

Однако СБУ возбудила дело по факту прослушки журналистов "Украинской правды" и провела ряд допросов по материалам, которые были опубликованы изданием 28 октября.

Алена Рощенко, УП