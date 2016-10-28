Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В СБУ прокомментировали информацию о слежке за журналистами УП

Пятница, 28 октября 2016, 17:18

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук считает, что утечка информации о деятельности и расследованиях журналистов "Украинской правды" мог произойти не в результате прослушивания.

Об этом он заявил в эфире канала 112.

Ткачук отказался ответить на прямой вопрос, прослушивает ли СБУ журналистов УП, заявив, что сообщать об этом запрещено законом.

Он также заявил, что материалы о прослушке и слежке, изложенные в статье "Украинской правды", являются сомнительными доказательствами и призвал "не создавать сенсации там, где ее не существует".

"Мы готовы рассмотреть любые документы, имеющиеся в распоряжении у "Украинской правды", но то, что они выложили на своем сайте в статье, оно позволяет двойное трактование абсолютно. Например, когда журналисты "Украинской правды" говорят, что их телефоны прослушивались, но при этом они говорят о том, что совершали телефонные звонки в различные учреждения и организации и соответственно утверждают, что именно благодаря незаконному или любому другому прослушиванию информация стала известна широкой общественности о том, что журналисты совершают какое-то расследование. А не легче ли просто предположить, что на самом деле кто-то из тех, кому они звонили, мог поделиться этой информацией с друзьями или еще с кем-то и таким образом информация стала известна общественности", – сказал он.

Ткачук также избежал ответа на вопрос о том, связана ли эта ситуация с убийством журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, заявив, что расследованием убийства занимается Национальная полиция.

Он заявил, что иногда звучат заявления о передаче производства в СБУ, но оснований для этого, с его слов, нет, поскольку речь идет не о теракте.

"Квалифицировать это как теракт нельзя. Это было убийство, которое было совершено способом, который создает опасность для граждан, но нельзя говорить, что в данном случае имел место именно теракт. Каких-то политических заявлений, связанных с этим случаем, мы пока что не видели, кроме заявлений тех людей, которые непосредственно были близкими Павла Шеремета", – сказал он.

Как известно, в пятницу УП опубликовала материал с документальными доказательствами слежки за своими журналистами и работой редакции.

"Источники среди сотрудников правоохранительных органов указывают на то, что сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента. Также, по нашим данным, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков. И касаются они не только журналистов, но и политиков", – сказано в статье.

Олег Шанковский, УП

Темы: Дело ШереметаСМИСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Дело Шеремета
Сын партизана, внук партизана, сам партизан. Памяти Павла Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Последние новости
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
Все новости...
Реклама: