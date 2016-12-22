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Трамп заявил, что США должны увеличить ядерный потенциал

Четверг, 22 декабря 2016, 18:40
Трамп заявил, что США должны увеличить ядерный потенциал

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал.

Об этом на он написал в четверг на своей странице в Twitter.

"США должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до того момента, когда мир придет к пониманию относительно ядерных бомб", - написал Трамп.

Как известно, Дональд Трамп в понедельник, 20 декабря был официально избран Коллегией выборщиков президентом США.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп предположил большее распространение ядерного оружия, в частности, для таких стран как Япония, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Кроме того, во время предвыборных дебатов с Хиллари Клинтон, избранный президент США заявил, что ядерный арсенал России новее, чем американский, а возможности США устарели.

Инаугурация начнется 19 января 2017 и продлится 3 дня.

Украинская правда

Темы: Трампядерное оружие
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