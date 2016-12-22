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Трамп заявив, що США повинні збільшити ядерний потенціал

Четвер, 22 грудня 2016, 18:40
Трамп заявив, що США повинні збільшити ядерний потенціал

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні зміцнити і розширити свій ядерний потенціал.

Про це на він написав у четвер на своїй сторінці у Twitter.

"США повинні значно зміцнити і розширити свій ядерний потенціал до того моменту, коли світ прийде до розуміння щодо ядерних бомб", - написав Трамп.

Як відомо, Дональд Трамп в понеділок 20 грудня був офіційно обраний Колегією вибірників президентом США.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп припустив більше поширення ядерної зброї, зокрема, для таких країн як Японія, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Крім того, під час передвиборних дебатів з Гілларі Клінтон, обраний президент США заявив, що ядерний арсенал Росії новіший за американський, а можливості США застаріли.

Інавгурація розпочнеться 19 січня 2017 року і триватиме 3 дні.

Українська правда

Теми: Трампядерна зброя
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