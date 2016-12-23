Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Самопомич" провела корпоратив в кафе, в НФ и РПЛ праздновать не планируют

Пятница, 23 декабря 2016, 11:26

Члены фракции "Самопомичи" заявили, что устроили небольшие посиделки перед Новым годом в киевском кафе La Cantina 22 декабря.

Об этом они сообщили "Украинской правде".

"Мы вчера в дружеском кругу посидели, попили немного вина, кто-то пил виски. Билозир, к сожалению, не выступала, как у БПП", – сказал один из депутатов.

В то же время во фракциях "Народного фронта" и Радикальной партии утверждают, что не планируют проведение корпоративов.

"Я сейчас в два часа еду к себе на округ, буду праздновать дома", – сказал лидер фракции НФ Максим Бурбак.

"Мы пока не планировали ничего", – утверждает в свою очередь депутат из фракции РПЛ Андрей Лозовой.

Как известно, фракция БПП отпраздновала новогодний корпоратив в киевском спорт-клубе "5 элемент" в четверг вечером. Кроме депутатов, там были министры от БПП, премьер Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко и мэр Киева Виталий Кличко.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: СамопомичНародный фронтЛяшко Олег
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Самопомич
За кресло мэра Черновцов поборются кандидаты, связанные с ОПЗЖ и "Самопомиччю"
Все на Львов. Как Садовый и соратники Порошенко за кресло мэра воевали
Заместитель Бородянского также ушла из Кабмина
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: