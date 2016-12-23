Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Без "Нормандского формата" ситуация будет деградировать – Путин

Пятница, 23 декабря 2016, 11:50

Президент РФ Владимир Путин считает, что решение конфликта на Донбассе должен и дальше происходить в "Нормандской формате", куда входят Германия, Украина, Франция и Россия.

Об этом он сказал в пятницу в рамках большой пресс-конференции.

"Нормандский формат не демонстрирует такой сверхэффективности и остается только сожалеть, что он работает так вяло, но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена", - сказал он.

"Если мы потеряем этот механизм, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось", - добавил он.

Перед этим он заявил, что "хорошо бы достичь того, чтобы в Донбассе украинскую армию не  считали оккупантами, в своей собственной стране".

Как известно, во время пресс-конференции Путин также заявил, что надеется на нормализацию российско-украинских отношений "рано или поздно".

Украинская правда

Темы: ПутинДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Путин
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Эрдоган говорит, что Путин с ним одного мнения о продлении "зерновой сделки"
ЮАР просила прислать на саммит Лаврова вместо Путина
Последние новости
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
Все новости...
Реклама: