Без "Нормандського формату" ситуація деградуватиме – Путін

Президент РФ Володимир Путін вважає, що вирішення конфлікту на Донбасі повинно і далі відбуватися в "Нормандському форматі", куди входять Німеччина, Україна, Франція і Росія.

Про це він сказав у п'ятницю в рамках великої прес-конференції.

"Нормандський формат не демонструє такої надефективності і лишається тільки шкодувати, що він працює так в'яло, але іншого немає. І я особисто вважаю, що робота в цьому форматі має бути продовжена", - сказав він.

"Якщо ми втратимо цей механізм, то ситуація буде деградувати і доволі швидко, чого б не хотілося", - додав він.

Перед цим він заявив, що "добре було б досягнути того, щоб на Донбасі українську армію не вважали окупантами, в своїй власній країні".

Як відомо, під час прес-конференції Путін також заявив, що сподівається на нормалізацію російсько-українських відносин "рано чи пізно".

Українська правда