Суд вернул авто и отменил штраф семье "дипломатов-контрабандистов"

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Пятница, 23 декабря 2016, 13:03

Апелляционный суд Закарпатской области принял решение, отменяющее постановление суда первой инстанции, которым муж скандальной "дипломатки-контрабандистки" Оксаны Лищишин, Сергей Лищишин, был признан нарушителем таможенных правил и получил наказание в виде штрафа и конфискации.

Об этом говорится в статье на Европейской Правде.

Так, апелляционный суд постановил, что Сергею Лищишину вернут конфискованный микроавтобус, будет отменен штраф за нарушение таможенных правил, а также из старого решения суда удаляются все упоминания о "дипломатическом грузе" и о письме, подписанном Оксаной Лищишин.

"Согласно решению суда, Сергей Лищишин виновен лишь в том, что поехал через "зеленый коридор", не имея на то оснований. А потому должен заплатить только штраф за нарушение таможенных правил на сумму 1700 грн", – говорится в статье.

Кроме того, в постановлении апелляционного суда записано, что оно вступает в силу в день публикации, "является окончательным и обжалованию не подлежит".

Стоит добавить, что на основании этого решения апелляционного суда бывший первый секретарь посольства Украины в Словакии Оксана Лищишин оспаривает свое увольнение с дипломатической службы.

Как сообщалось, скандал вокруг контрабанды начался в мае.

В июне, когда появились свидетельства о причастности руководства посольства к контрабанде, президент Порошенко уволил скандального посла Украины в Словакии.

В сентябре Оксану Лищишин уволили с дипслужбы за "нарушение присяги".

Подробнее о том, каким образом семья "дипломатов-контрабандистов" смогла избежать наказания, читайте в статье на ЕвроПравде: "Приключения "дипломатов-контрабандистов": как оправдать себя и отсудить 900 тысяч у государства".

Темы: МИД контрабанда
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