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Суд повернув авто та скасував штраф родині "дипломатів-контрабандистів"

П'ятниця, 23 грудня 2016, 12:03

Апеляційний суд Закарпатської області своїм ухвалив рішення, що скасовує постанову суду першої інстанції, за яким чоловік скандальної "дипломатки-контрабандистки" Оксани Ліщишин, Сергій Ліщишин був визнаний порушником митних правил і отримав покарання у вигляді штрафу та конфіскації.

Про це йдеться у статті на Європейській правді.

Так, апеляційний суд поставновив, що  до Сергія Ліщишина повернеться конфіскований мікроавтобус, буде скасований штраф за порушення митних правил, а також зі старого рішення суду видаляються всі згадки про "дипломатичний вантаж" та про лист, підписаний Оксаною Ліщишин.

"За рішенням суду, Сергій Ліщишин винний лише в тому, що поїхав через "зелений коридор", не маючи на те підстав. А тому повинен заплатити лише штраф за порушення митних правил на суму 1700 грн", – йдеться  у статті.

Окрім того, у постанові апеляційного суду записано, що вона набуває чинності в день публікації. А до того ж "є остаточною і оскарженню не підлягає".

Варто додати, що на підставі цього рішення апеляційного суду, колишній перший секретар посольства України в Словаччині Оксана Ліщишин оскаржує своє звільнення з дипломатичної служби.

Як повідомлялося, скандал навколо контрабанди розпочався в травні.

В червні, коли з’явилися свідчення про причетність керівництва посольства до контрабанди, президент Порошенко звільнив скандального посла України в Словаччині.

У вересні Оксану Ліщишин звільнили з дипслужби через "порушення присяги".

Детальніше про те, яким чином родина "дипломатів-контрабандистів" змогла уникнути покарання читайте у статті на ЄвроПравді: "Пригоди "дипломатів-контрабандистів": як виправдати себе і відсудити 900 тисяч у держави".

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСконтрабанда
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