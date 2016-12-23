Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд вернул авто и отменил штраф семье "дипломатов-контрабандистов"

Пятница, 23 декабря 2016, 12:03

Апелляционный суд Закарпатской области принял решение, отменяющее постановление суда первой инстанции, которым муж скандальной "дипломатки-контрабандистки" Оксаны Лищишин, Сергей Лищишин, был признан нарушителем таможенных правил и получил наказание в виде штрафа и конфискации.

Об этом говорится в статье на Европейской Правде.

Так, апелляционный суд постановил, что Сергею Лищишину вернут конфискованный микроавтобус, будет отменен штраф за нарушение таможенных правил, а также из старого решения суда удаляются все упоминания о "дипломатическом грузе" и о письме, подписанном Оксаной Лищишин.

"Согласно решению суда, Сергей Лищишин виновен лишь в том, что поехал через "зеленый коридор", не имея на то оснований. А потому должен заплатить только штраф за нарушение таможенных правил на сумму 1700 грн", – говорится в статье.

Кроме того, в постановлении апелляционного суда записано, что оно вступает в силу в день публикации, "является окончательным и обжалованию не подлежит".

Стоит добавить, что на основании этого решения апелляционного суда бывший первый секретарь посольства Украины в Словакии Оксана Лищишин оспаривает свое увольнение с дипломатической службы.

Как сообщалось, скандал вокруг контрабанды начался в мае.

В июне, когда появились свидетельства о причастности руководства посольства к контрабанде, президент Порошенко уволил скандального посла Украины в Словакии.

В сентябре Оксану Лищишин уволили с дипслужбы за "нарушение присяги".

Подробнее о том, каким образом семья "дипломатов-контрабандистов" смогла избежать наказания, читайте в статье на ЕвроПравде: "Приключения "дипломатов-контрабандистов": как оправдать себя и отсудить 900 тысяч у государства".

Темы: МИДконтрабанда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
МИД
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Британия осудила выход РФ из "зерновой сделки": Пренебрегают потребностями людей во всем мире
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Последние новости
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
Все новости...
Реклама: