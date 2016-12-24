В Новолуганском установили блокпост ВСУ

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Суббота, 24 декабря 2016, 10:11

На южной окраине поселка Новолуганское, который в пятницу перешел под контроль Украины, установлен блокпост ВСУ.

Об этом сообщил в Facebook спикер АТО Леонид Матюхин.

"Учитывая многочисленные обращения жителей поселка Новолуганское, внутреннеперемещенных лиц, предприятий и частных предпринимателей, 23.12.2016 Вооруженные Силы Украины установили блокпост на южной окраине поселка Новолуганское", - написал он.

По словам Матюхина, это позволит беспрепятственно обеспечивать 3800 жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить нормальное медицинское обеспечение, снять ограничения для посещения родными и близкими своих родственников, а также обеспечить провоз предприятиями необходимых товаров и горючесмазочных материалов.

Как сообщалось, в пятницу вечером комбат подразделения батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко заявил, что батальон без потерь провел операцию по взятию под контроль Новолуганского.

Украинская правда

Темы: АТО
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