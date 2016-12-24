У Новолуганському встановили блокпост ЗСУ

На південній околиці селища Новолуганське, яке у п'ятницю перейшло під контроль України, встановлено блокпост ЗСУ.

Про це повідомив у Facebook речник АТО Леонід Матюхін.

"Зважаючи на численні звернення мешканців селища Новолуганське, внутрішньопереміщених осіб, підприємств та приватних підприємців, 23.12.2016 Збройні Сили України встановили блок-пост на південній околиці селища Новолуганське", - написав він.

За словами Матюхіна, це дозволить безперешкодно забезпечувати 3800 мешканців селища продуктами харчування та необхідними товарами повсякденного вжитку, відновити нормальне медичне забезпечення, зняти обмеження для відвідування рідними і близькими своїх родичів, а також забезпечити провезення підприємствами необхідних товарів та паливомастильних матеріалів.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері комбат підрозділу батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко заявив, що батальйон без втрат провів операцію зі взяття під контроль Новолуганського.

Українська правда