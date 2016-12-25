Трамп заявил, что хочет закрыть свой благотворительный фонд

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 06:18

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation для избежания конфликта интересов.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на заявление миллиардера.

В заявлении Трампа не говорится о конкретных сроках закрытия, однако он поручил своему адвокату предпринять необходимые для ликвидации фонда шаги.

"Фонд сделал множество добрых дел на протяжении многих лет, жертвуя миллионы долларов на бесчисленные достойные организации, включая поддержку ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей. Тем не менее, чтобы избежать возникновения какого-либо конфликта с моей ролью в качестве президента, я решил продолжать свой большой интерес к филантропии другими способами", - отметил Трамп.

Однако позже, вскоре после заявления Трампа, пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Эми Спиталник заявила, что фонд не может быть закрыт, так как в отношении него ведется следствие.

"Фонд до сих пор под следствием и не может быть законно ликвидирован до окончания расследования", - подчеркнула она.

Генпрокуратура штата Нью-Йорк заинтересовалась деятельностью благотворительного фонда Трампа еще в сентябре. Ведомство решило проверить работу фонда на соответствие законам штата, передает ВВС.

Причиной проверки глава ведомства Эрик Шнайдерман назвал появившиеся у прокуроров подозрения в осуществлении фондом недопустимой для некоммерческих структур деятельности.

Фонд Трампа был замешан в нескольких скандалах. В частности, американские СМИ утверждали, что миллиардер не перечислял в собственный фонд средства с 2008 года, а также использовал пожертвованные фонду на благотворительность деньги в личных целях.

Темы: Трамп США
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IP: 46.211.229.---GORs25.12.2016 09:34
Такі клоуни, як Трамп, завжди у мене викликали огиду. Схоже на те, що тепер це відчуття перейде вже на цілу країну, яку він очолить, і, боюсь, не тільки в мене.
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