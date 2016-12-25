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Трамп заявив, що хоче закрити свій благодійний фонд

Неділя, 25 грудня 2016, 05:18

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує закрити свій благодійний фонд Trump Foundation для уникнення конфлікту інтересів.

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на заяву мільярдера.

У заяві Трампа не йдеться про конкретні терміни закриття, проте він доручив своєму адвокату вжити необхідних для ліквідації фонду кроків.

"Фонд зробив безліч добрих справ протягом багатьох років, жертвуючи мільйони доларів на незліченні гідні організації, включаючи підтримку ветеранів, співробітників правоохоронних органів і дітей. Проте, щоб уникнути появи будь-якого конфлікту з моєї роллю в якості президента, я вирішив продовжувати свій великий інтерес до філантропії іншими способами", - зазначив Трамп.

Однак пізніше, незабаром після заяви Трампа, прес-секретар головного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Емі Спіталнік заявила, що фонд не може бути закритий, так як щодо нього ведеться слідство.

"Фонд досі під слідством і не може бути законно ліквідований до закінчення розслідування", - підкреслила вона.

Генпрокуратура штату Нью-Йорк зацікавилася діяльністю благодійного фонду Трампа ще у вересні. Відомство вирішило перевірити роботу фонду на відповідність законам штату, передає ВВС.

Причиною перевірки глава відомства Ерік Шнайдерман назвав підозри, які з'явилися у прокурорів, щодо здійснення фондом неприпустимої для некомерційних структур діяльності.

Фонд Трампа був замішаний в кількох скандалах. Зокрема, американські ЗМІ стверджували, що мільярдер не перераховував до власного фонду кошти з 2008 року, а також використовував пожертвування фонду на благодійність гроші в особистих цілях.

Теми: ТрампСША
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