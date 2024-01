Трамп заявив, що хоче закрити свій благодійний фонд

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує закрити свій благодійний фонд Trump Foundation для уникнення конфлікту інтересів.

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на заяву мільярдера.

У заяві Трампа не йдеться про конкретні терміни закриття, проте він доручив своєму адвокату вжити необхідних для ліквідації фонду кроків.

"Фонд зробив безліч добрих справ протягом багатьох років, жертвуючи мільйони доларів на незліченні гідні організації, включаючи підтримку ветеранів, співробітників правоохоронних органів і дітей. Проте, щоб уникнути появи будь-якого конфлікту з моєї роллю в якості президента, я вирішив продовжувати свій великий інтерес до філантропії іншими способами", - зазначив Трамп.

Однак пізніше, незабаром після заяви Трампа, прес-секретар головного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Емі Спіталнік заявила, що фонд не може бути закритий, так як щодо нього ведеться слідство.

"Фонд досі під слідством і не може бути законно ліквідований до закінчення розслідування", - підкреслила вона.

.@Fahrenthold @realDonaldTrump Foundation still under investigation by @AGSchneiderman, cannot legally dissolve until investigation complete