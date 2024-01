Трамп заявил, что хочет закрыть свой благотворительный фонд

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation для избежания конфликта интересов.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на заявление миллиардера.

В заявлении Трампа не говорится о конкретных сроках закрытия, однако он поручил своему адвокату предпринять необходимые для ликвидации фонда шаги.

"Фонд сделал множество добрых дел на протяжении многих лет, жертвуя миллионы долларов на бесчисленные достойные организации, включая поддержку ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей. Тем не менее, чтобы избежать возникновения какого-либо конфликта с моей ролью в качестве президента, я решил продолжать свой большой интерес к филантропии другими способами", - отметил Трамп.

Однако позже, вскоре после заявления Трампа, пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Эми Спиталник заявила, что фонд не может быть закрыт, так как в отношении него ведется следствие.

"Фонд до сих пор под следствием и не может быть законно ликвидирован до окончания расследования", - подчеркнула она.

.@Fahrenthold @realDonaldTrump Foundation still under investigation by @AGSchneiderman, cannot legally dissolve until investigation complete