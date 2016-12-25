Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп заявил, что хочет закрыть свой благотворительный фонд

Воскресенье, 25 декабря 2016, 05:18

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует закрыть свой благотворительный фонд Trump Foundation для избежания конфликта интересов.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на заявление миллиардера.

В заявлении Трампа не говорится о конкретных сроках закрытия, однако он поручил своему адвокату предпринять необходимые для ликвидации фонда шаги.

"Фонд сделал множество добрых дел на протяжении многих лет, жертвуя миллионы долларов на бесчисленные достойные организации, включая поддержку ветеранов, сотрудников правоохранительных органов и детей. Тем не менее, чтобы избежать возникновения какого-либо конфликта с моей ролью в качестве президента, я решил продолжать свой большой интерес к филантропии другими способами", - отметил Трамп.

Однако позже, вскоре после заявления Трампа, пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Джона Шнайдермана Эми Спиталник заявила, что фонд не может быть закрыт, так как в отношении него ведется следствие.

"Фонд до сих пор под следствием и не может быть законно ликвидирован до окончания расследования", - подчеркнула она.

Генпрокуратура штата Нью-Йорк заинтересовалась деятельностью благотворительного фонда Трампа еще в сентябре. Ведомство решило проверить работу фонда на соответствие законам штата, передает ВВС.

Причиной проверки глава ведомства Эрик Шнайдерман назвал появившиеся у прокуроров подозрения в осуществлении фондом недопустимой для некоммерческих структур деятельности.

Фонд Трампа был замешан в нескольких скандалах. В частности, американские СМИ утверждали, что миллиардер не перечислял в собственный фонд средства с 2008 года, а также использовал пожертвованные фонду на благотворительность деньги в личных целях.

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:43
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
Все новости...
Реклама: