Прокуратура передала в суд дело о дезертирах из Крыма

Военная прокуратура Николаевского гарнизона передала в суд обвинительные акты в отношении двух бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины, нарушивших присягу и перешедших на сторону страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей Автономной республики Крым во время оккупации полуострова Россией не выполнили приказа о прибытии на новое место службы и остались на оккупированной территории.

В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.

После предварительного расследования их действия квалифицируются как дезертирство (ч.1 ст.408 УК) и государственная измена (ч.1 ст.111 УК).

20 ноября военных задержали на территории Украины сотрудники СБУ.

В Минобороны России тогда сообщили, что речь идет о прапорщике Максиме Одинцове и младшем сержанте контрактной службы Александре Баранове.

Украинская правда