Прокуратура передала до суду справу про дезертирів з Криму
Військова прокуратура Миколаївського гарнізону передала до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх військовослужбовців Збройних сил України, які порушили присягу і перейшли на бік країни-агресора.
Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Колишні молодший сержант та прапорщик, проходячи службу в одній з військових частин, Автономної республіки Крим, під час окупації півострову Росією не виконали наказу про прибуття до нового місця служби і залишились на окупованій території.
У подальшому вони уклали контракти про проходження військової служби в Збройних силах РФ.
Після досудового розслідування їх дії кваліфікуються як дезертирство (ч.1 ст.408 ККУ) і державна зрада (ч.1 ст.111 ККУ).
20 листопада військових затримали на території України співробітники СБУ. У Міноборони Росії тоді повідомили, що йдеться про прапорщика Максима Одинцова та молодшого сержанта контрактної служби Олександра Баранова.
Українська правда