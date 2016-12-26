Тесть подарил Саакашвили квартиру на случай чрезвычайной ситуации

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Понедельник, 26 декабря 2016, 16:51

Квартира экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили в Голландии была подарена отцом его жены на случай, если семье не будет куда податься.

Об этом Саакашвили рассказал в эфире телеканала Zik, отвечая на вопрос о голландской квартире, которая появилась в декларации в этом году.

По его словам, квартира находится в родном городке его жены на юге Голландии.

"Когда начали возбуждать (в Грузии) дело против меня, там была угроза что они арестуют – они и арестовали – имущество, и моя жена сказала, что может произойти, что в один день они нас выбросят на улицу. Что делать? Тогда отец (жены) сказал – хорошо, тогда вернетесь в свой городок (в Голландии)", – сказал он.

Саакашвили добавил, что кроме этой квартиры в Голландии, тесть, который владеет компанией по недвижимости, подарил им дачу.

Также он сообщил, что тесть уже покупал ему квартиру в Тбилиси еще в 90-х.

Экс-президент Грузии заверил, что не рассматривает эту квартиру как "запасной аэродром" и даже не был в ней.

"Мы никогда не пытались иметь деньги, ну нет этих денег. И никогда не будет. Я так себе представляю, я готов это принять, как есть", – добавил он.

Украинская правда

Темы: Саакашвили недвижимость декларация
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