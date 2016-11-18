Саакашвили задекларировал квартиру жены и ее дом в Нидерландах
Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили задекларировал квартиру жены и дом жены в Нидерландах в 2016 году.
Об этом свидетельствуют данные его декларации перед увольнением, которая охватывает период с 1 января по 10 ноября 2016 года, передают "Українські новини".
Согласно информации в декларации, Саакашвили владеет в Грузии земельными участками 6 820 кв. м и 500 кв. м, а также жилым домом 97 кв. м.
Также экс-глава Одесской обладминистрации задекларировал наручные часы Rolex Deepse stainless steel и Hublot classic fusion, а также велосипед Brompton.
В Одессе он пользовался комнатой 54 кв. м, собственником которой является третье лицо.
В отчетном году губернатор получил 90 670 гривен зарплаты и подарок в неденежной форме от Фрибургского университета.
На счету в банке Societe Generalе Саакашвили хранит 23 тыс. евро.
Жена Саакашвили Сандра Элизабет Рулофс задекларировала владение квартирой 280 кв. м в Грузии, квартирой в Нидерландах площадью 102 кв. м, права на которую были приобретены 15 января 2016 года, и дом в Нидерландах площадью 75 кв. м, права на который были приобретены 5 мая 2016 года, 8 тыс. евро в банке и 2 подарка в неденежной форме.
Также в декларации Саакашвили указал принадлежащие сыну Николозу 40 тысяч евро на счету в банке ING.
Как известно, 29 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко предоставил гражданство экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, а 30 мая назначил председателем Одесской ОГА.
7 ноября 2016 года Саакашвили объявил о своей отставке с должности председателя Одесской ОГА, обвинив президента и его окружение в коррупции.