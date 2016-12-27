У Вьятровича отчитались о тысяче поваленных Ленинах

По состоянию на декабрь 2016 года в Украине декомунизували 51 493 улиц и 987 городов и сел, были демонтированы 1320 памятников Ленину и еще 1069 памятников представителей тоталитарного режима.



Об этом в своем блоге на "Украинской правде" сообщил директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.



"Реформа не только вернула исторические названия многим улицам, городам и селам по всей Украине, но и привлекла к масштабному общественного обсуждения украинское общество", - написал он.



"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия Закона Украины сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимые, они - необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу", - добавил он.



По его словам, за уходящий год, Верховная Рада переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города).



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Как известно, 21 мая 2015 вступили в действие декомунизационные законы.



Украинская правда