У В'ятровича прозвітували про тисячу повалених Ленінів

Станом на грудень 2016 року в Україні декомунізували 51 493 вулиць та 987 міст і сіл, було демонтовано 1320 пам'ятників Леніну та ще 1069 пам'ятників представників тоталітарного режиму.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" повідомив директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович.

"Реформа не лише повернула історичні назви багатьом вулицям, містам та селам по всій Україні, але й залучила до масштабного громадського обговорення українське суспільство", - написав він.

"2016-й став роком декомунізації в Україні. За період дії Закону Україна зробила більше в подоланні спадщини тоталітарного минулого, ніж за весь час незалежності. Зміни, які легко побачити на мапі країни чи окремого населеного пункту, незворотні, вони – необхідний елемент нашої інтеграції до демократичної Європи", - додав він.

За його словами, за рік, що минає, Верховна Рада перейменувала 25 районів та 987 населених пунктів (з них 32 міста).

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Як відомо, 21 травня 2015 року вступили у дію декомунізаційні закони.

Українська правда