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У Вьятровича отчитались о тысяче поваленных Ленинах

Вторник, 27 декабря 2016, 16:19

По состоянию на декабрь 2016 года в Украине декомунизували 51 493 улиц и 987 городов и сел, были демонтированы 1320 памятников Ленину и еще 1069 памятников представителей тоталитарного режима.

Об этом в своем блоге на "Украинской правде" сообщил директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.

"Реформа не только вернула исторические названия многим улицам, городам и селам по всей Украине, но и привлекла к масштабному общественного обсуждения украинское общество", - написал он.

"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия Закона Украины сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимые, они - необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу", - добавил он.

По его словам, за уходящий год, Верховная Рада переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города).

 

Инфографика в максимальном размере здесь.

Как известно, 21 мая 2015 вступили в действие декомунизационные законы.

Украинская правда

Темы: декоммунизацияУкраина
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