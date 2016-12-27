Луценко: Суд над Януковичем начнется в начале 2017 года

Генпрокурор Юрий Луценко надеется, что судебный процесс по делу о госизмене Виктора Януковича начнется в начале 2017 года.



Об этом он сообщил во время брифинга в Краматорске, который транслировал телеканал "112 Украина".



"Мы уже всей прокуратурой заманиваем Виктора Федоровича под любые условия, любые гарантии безопасности, любые гарантии выбранного им питания. Единственное, что мы будем выбирать место его пребывания конкретно в камере изолятора СБУ, потому что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления - измена Родине, посягательство на территориальную целостность нашего государства", - сказал он.



"Поэтому, с моей точки зрения, дело обстоит так, как ему положено. Жду с нетерпением решение Печерского суда о разрешении на начало специального досудебного следствия. Учитывая, что у нас небольшое количество материалов и свидетелей, планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудебного следствия на руки для изучения, а дальше начнется судебный процесс. Планирую, что это произойдет в первом квартале следующего года", - заявил Луценко.



Он добавил, что "это означает, то от Межигорья до краденых денег, все будет конфисковано, если суд примет обвинительное заключение, в доход государства".



Луценко также подчеркнул, что следствие по делу Януковича проходит строго в соответствии с требованиями закона, несмотря на заявления защиты.



Как известно, адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк продолжает настаивать, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по делу о государственной измене.



9 декабря Сердюк вернул Генпрокуратуре сообщение о подозрении Януковичу, аргументировав это тем, что во время ее объявления были допущены нарушения норм законодательства.



В свою очередь в Генпрокуратуре заявили, что подозрение была объявлена должным образом и Янукович имеет статус подозреваемого.