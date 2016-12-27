Луценко: Суд над Януковичем начнется в начале 2017 года

1334 просмотра
0
Вторник, 27 декабря 2016, 18:06

Генпрокурор Юрий Луценко надеется, что судебный процесс по делу о госизмене Виктора Януковича начнется в начале 2017 года.

Об этом он сообщил во время брифинга в Краматорске, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Мы уже всей прокуратурой заманиваем Виктора Федоровича под любые условия, любые гарантии безопасности, любые гарантии выбранного им питания. Единственное, что мы будем выбирать место его пребывания конкретно в камере изолятора СБУ, потому что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления - измена Родине, посягательство на территориальную целостность нашего государства", - сказал он.

"Поэтому, с моей точки зрения, дело обстоит так, как ему положено. Жду с нетерпением решение Печерского суда о разрешении на начало специального досудебного следствия. Учитывая, что у нас небольшое количество материалов и свидетелей, планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудебного следствия на руки для изучения, а дальше начнется судебный процесс. Планирую, что это произойдет в первом квартале следующего года", - заявил Луценко.

Он добавил, что "это означает, то от Межигорья до краденых денег, все будет конфисковано, если суд примет обвинительное заключение, в доход государства".

Луценко также подчеркнул, что следствие по делу Януковича проходит строго в соответствии с требованиями закона, несмотря на заявления защиты.

Как известно, адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк продолжает настаивать, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по делу о государственной измене.

9 декабря Сердюк вернул Генпрокуратуре сообщение о подозрении Януковичу, аргументировав это тем, что во время ее объявления были допущены нарушения норм законодательства.

В свою очередь в Генпрокуратуре заявили, что подозрение была объявлена должным образом и Янукович имеет статус подозреваемого.

Темы: Янукович Луценко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Рассмотрение вопроса о заочном расследовании дела Януковича перенесли 26 декабря 2016, 21:23
Адвокат Януковича продолжает настаивать, что тот – не подозреваемый 26 декабря 2016, 15:09
Печерский суд разрешил следователю забрать у Путина письма Януковича 22 декабря 2016, 13:49
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Россия пытается дискредитировать минский процесс – Геращенко
Порошенко узаконил новые налоги для ФЛП
Экс-депутат Госдумы РФ дал показания следствию по делу Януковича
Луценко: Суд над Януковичем начнется в начале 2017 года
Все новости
Клубная жизнь

Арт-директор Стас Тви о тусовках Киева

Фото

Рабочее место. Как выглядит офис издательства "Основы"