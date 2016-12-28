Налоговики Киева рассказали, откуда взяли деньги на пышное празднование
Главное управление ГФС в Киеве заявляет, что ни одной бюджетной копейки не было потрачено на празднование Нового года в комплексе ВДНХ, а праздник стоило 300 тысяч гривен, плюс по 150 гривен с каждого человека.
Об этом говорится в ответе на запрос "Украинской правды", подписанном начальником ГУ ДФС в Киеве Демченко.
В ответе говорится, что организовать торжественное мероприятие "по подведению итогов 2016 года" решили, "несмотря на определенные положительные наработки в работе ведомства".
"Партнером по организации торжественного мероприятия выступила профсоюзная организация ГУ ДФС в Киеве", - отмечается в ответе.
"Опрос показал, что около 1000 человек изъявили желание принять участие в мероприятии, поэтому, несмотря на время года, был избран вместительный объект - один из павильонов НПК Экспоцентр Украины (ВДНХ). Профсоюзная организация ГУ ГФС в Киеве, заключив договор с ООО "Старлайт развлечения", получила комплекс услуг по организации новогоднего мероприятия", - говорится в ответе.
"Согласно смете расходов на организацию праздничного мероприятия договор ГУ ГФС в Киеве со "Старлайт развлечения" предусматривал оплату услуг в сумме 300 000 гривен. Также каждым сотрудником ГУ ДФС в Киеве, который изъявил желание принять участие в мероприятии, были сданы по 150 гривен за каждого человека, включая членов семьи. Ни копейки государственных средств на организацию и проведение мероприятия потрачено не было", - говорится в ответе на запрос.
Таким образом, согласно ответу ДФС, празднование обошлось в 450 000 гривен в рассчете на 1 тысячу человек.
ООО "Старлайт развлечения" основано компанией "Старлайт Медиа", в которую входят телеканалы Виктора Пинчука.
Как известно, 21 декабря Государственная фискальная служба Киева роскошно провела корпоративную вечеринку в отдельном павильоне на киевском ВДНХ.
По подсчетам журналистов, стоимость новогоднего корпоратива для около 1000 сотрудников Государственной фискальной службы города Киева в меньшей мере 1 миллион гривен.
Развлекал фискалов народный артист Украины Александр Пономарев.
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Оксана Коваленко, УП
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