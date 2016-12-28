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Податківці Києва розповіли, звідки взяли кошти на пишне святкування

Середа, 28 грудня 2016, 17:21
Податківці Києва розповіли, звідки взяли кошти на пишне святкування

Головне управління ДФС у Києві заявляє, що жодної бюджетної копійки не було витрачено на святкування Нового року у комплексі ВДНГ, а свято коштувало 300 тисяч гривень, плюс по 150 гривень з кожної особи.

Про це йдеться у відповіді на запит "Української правди", підписаній начальником ГУ ДФС в Києві Людмилою Демченко.

У відповіді зазначається, що організувати урочистий захід "з підведення підсумків 2016 року" вирішили, "зважаючи на певні позитивні напрацювання у роботі відомства".

"Партнером з організації урочистого заходу виступила профспілкова організація ГУ ДФС у Києві", - зазначається у відповіді.

"Опитування показало, що близько 1 тисячі осіб виявили бажання взяти участь у заході, тому, зважаючи на пору року, було обрано вмісткий об'єкт – один з павільйонів НВК Експоцентр України (ВДНГ). Профспілкова організація ГУ ДФС у Києві, заключивши договір з ТОВ "Старлайт розваги", отримала комплекс послуг з організації новорічного заходу", - сказано у відповіді.

"Згідно із кошторисом витрат на організацію святкового заходу  договір ГУ ДФС у Києві зі "Старлайт розваги" передбачав оплату послуг в сумі 300 тисяч гривень. Також кожним працівником ГУ ДФС у Києві, який виявив бажання взяти участь у заході, було здано по 150 гривень за кожну особу, включаючи членів сім'ї. Жодної копійки державних коштів на організацію та проведення заходу витрачено не було", - сказано у відповіді на запит.

Таким чином, згідно з відповіддю ДФС, святкування обійшлося в 450 тисяч гривень.

ТОВ "Старлайт розваги" засновано компанією "Старлайт Медіа", до якої входять телеканали Віктора Пінчука.

 
 

Як відомо, 21 грудня Державна фіскальна служба Києва розкішно провела корпоративну вечірку в окремому павільйоні на київському ВДНГ.

За підрахунками журналістів, вартість новорічного корпоративу для близько 1 тисячі співробітників Державної фіскальної служби міста Київа у щонайменше 1 000 000 гривень.

Розважав фіскалів народний артист України Олександр Пономарьов.

Для податківців влаштували окремий спеціальний випуск відомого новорічного 3D шоу "Вартові мрій".

Оксана Коваленко, УП

Теми: Фіскальна служба
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