Украина получила безвизовый режим с Коста-Рикой

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Среда, 28 декабря 2016, 23:00

Коста-Рика отменила визы для граждан Украины на путешествия до 90 дней.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

Отмечается, что безвизовый режим с Коста-Рикой вводится с декабря 2016 года для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней.

"Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики", - сказано в сообщении.

В то же время при выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника.

Украинская правда

Темы: визы США
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