Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина получила безвизовый режим с Коста-Рикой

Среда, 28 декабря 2016, 22:00

Коста-Рика отменила визы для граждан Украины на путешествия до 90 дней.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

Отмечается, что безвизовый режим с Коста-Рикой вводится с декабря 2016 года для граждан Украины, предъявителей любых типов паспортов, на поездки до 90 дней.

"Необходимым требованием въезда в страну является наличие паспортного документа, срок действия которого должен быть не менее 90 дней на момент предполагаемого выезда из Коста-Рики", - сказано в сообщении.

В то же время при выезде с территории государства должен быть уплачен сбор в размере 29 долл. США, независимо от типа паспортного документа путешественника.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: визыСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
визы
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
Россия отменила визовый режим для граждан Грузии – кроме длительного пребывания
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: