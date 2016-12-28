Україна отримала безвізовий режим з Коста-Рікою

Коста-Ріка скасувала візи для громадян України на подорожі до 90 днів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

Зазначається, що безвізовий режим з Коста-Рікою запроваджується з грудня 2016 року для громадян України, пред’явників будь-яких типів паспортів, на поїздки до 90 днів.

"Необхідною вимогою в’їзду до країни є наявність паспортного документа, термін дії якого повинен бути не менше ніж 90 днів на момент запланованого виїзду з Коста-Ріки", - сказано у повідомленні.

Водночас при виїзді з території держави має бути сплачений збір у розмірі 29 дол. США, незалежно від типу паспортного документа подорожуючого.

Українська правда