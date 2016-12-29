Суд отменил арест 15 миллионов долларов в банке Януковича

7259 просмотров
2
Четверг, 29 декабря 2016, 15:40

Печерский суд Киева снял арест со средств  троих физлиц в сумме 15 миллионов долларов на счетах в ПАО "Всеукраинский банк развития", который принадлежит сыну экс-президента Александру Януковичу.

Об этом свидетельствуют решения суда за 19-26 декабря.

В 2015 году Печерский суд арестовал эти средства по факту незаконного кредитования региональных железных дорог банком сына экс-президента Виктора Януковича – Александра.

Тогда под арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлиц, среди которых были работники самого банка. Всего арестовано 2,75 млрд грн.

С 19 декабря суд начал снимать аресты с денежных средств физических лиц. Так был снят арест с денежных средств Валерии Есаулковой, которая работала офис-менеджером в "Всеукраинском банке развития". Адвокат Есаулковой предоставил суду документы о том, что она в ноябре 2013 года взяла в долг 4,8 млн долларов в Яшара Ходжаева.

(Малоизвестный житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году купил офисное помещение, где базировалась фирма "Танталит", которая владела резиденцией "Межигорье" Виктора Януковича - УП).

19 декабря также был отменен арест средств Александра Костилова, который тоже работал в ВБР. Костилкин утверждает, что 7,6 млн долларов, размещенные на счете, были одолжены им также у Ходжаева.

26 декабря суд отменил арест средств Романа Емелина, который возглавлял департамент "Всеукраинского банка развития". Емелин утверждал, что одолжил у Ходжаева 3 млн долларов.

Суд решил, что денежные средства, размещенные на банковских счетах этих трех лиц не имеют признаков преступного происхождения и арест снял.

Первые два решения принимал судья – Роман Новак, 26 декабря постановление вынес судья Виталий Писанец.

Во всех трех делах вкладчиков банка представлял один и тот же адвокат – Салазский.

Уголовное производство расследует Главное следственное управление Нацполиции.

В определениях суда указано, что они обжалованию не подлежат.

"Украинская правда" обратилась с запросом в Нацполицию.

После бегства Януковича "Всеукраинский банк развития" находится в состоянии ликвидации.

Ирина Салий для УП, Оксана Коваленко, УП

Темы: Янукович
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В суде по Януковичу перерыв на неопределенный срок 28 декабря 2016, 12:49
Экс-депутат Госдумы РФ дал показания следствию по делу Януковича 27 декабря 2016, 18:37
Луценко: Суд над Януковичем начнется в начале 2017 года 27 декабря 2016, 18:06
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.108.133.---kerubino29.12.2016 16:25
Таке може бути тільки в корумпованій державі ,де прокуратура і поліція не мають білого поняття як доказати злочини, конфіскувати награбоване і посадити злодіів .
ОтветитьС цитатой
IP: 91.200.181.---Игорь Тищенко29.12.2016 16:04
Договорняк по распилу и дерибану бабла!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Суд отменил арест 15 миллионов долларов в банке Януковича
Нацсовет обещает каналу "1+1" бланк лицензии в первую неделю 2017
В АП надеются, что "1+1" покажет конечного бенефициара: закон есть закон
Гендиректор "1 + 1": АП невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс
Все новости
Новогодние корпоративы

Инструкция для интроверта

Парадокс війни

Авдеевка: рожают даже бесплодные