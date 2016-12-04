Под Мариуполем задержан информатор "ДНР", который планировал теракты

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 00:48

На блокпосту под Мариуполем правоохранители задержали жителя Дружковки, который был информатором террористов и планировал создать диверсионную группу для проведения серии терактов.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Донецкой области.

Полицейские, которые несут службу на въезде в Мариуполь, не обошли вниманием служебную машину одного из предприятий Донецкой области - стандартную проверку прошли и водитель, и пассажир - экономист, который ехал в рабочую командировку.

Полицейские установили, что 32-летний дружковчанин, который работал в местном коммунальном предприятии, с самого начала в 2014 году принимал участие в деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности Украины.

Он признался, что поддерживал идеи создания фейковой "республики", по приказу своего руководителя выходил на антимайдан в Дружковке, голосовал на незаконном "референдуме", а с начала 2015 года стал информатором боевиков. Мужчина перешел работать на коммунальное предприятие в Краматорске и во время поездок между городами собирал информацию о дислокации и перемещении украинских войск.

"Я до последнего времени передавал данные о технике и подразделениях ВСУ администратору одной из групп "ДНР" в социальной сети. Записывал номера автомобилей в телефоне, а затем пересылал ей с фото подобной техники, загруженные из Интернета", - рассказал задержанный.

Так, этой осенью мужчина передал координаторам террористов сведения о том, что на железнодорожном вокзале Дружковки находятся три САУ Вооруженных Сил Украины. Сразу после этого один из главарей бандформирований "ДНР" Басурин сообщил о прибытии эшелона уже из пяти (!) САУ, добавив обязательный элемент пропаганды - "с надписями USA". Цитируя донесения Дружковского коммунальщика, каждый раз боевик отмечал, что информация предоставлена якобы "разведкой ДНР".

Задержанный предложил террористам свои услуги в качестве члена ДРГ. Человек имел доступ к информации о расположении газораспределительных станций на территории Донецкой области и был готов как передать эти данные террористам, так и лично выполнять диверсии.

Кроме того, источник боевиков, пользуясь служебным положением, в любой момент мог передать террористам списки участников боевых действий в АТО, которые хранились в коммунальном предприятии в категории льготников.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Темы: Донбасс Мариуполь "ДНР" терроризм
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