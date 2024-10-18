Комбата ТрО отстранили после публикации о его связях с "ДНР"

Командира 107 отдельного батальона территориальной обороны Сергея Салаватова отстранили от исполнения обязанностей на время расследования после публикации СМИ о его связях с так называемой "ДНР".

Источник: Силы территориальной обороны ВСУ, hromadske

Детали: 16 октября hromadske опубликовало материал о том, что Салаватов в 2014 году репостил пророссийские и сепаратистские паблики, а среди его контактов был сотрудник так называемого министерства внутренних дел "ДНР" и боевик незаконного вооруженного формирования. Издание также утверждало, что в распоряжении редакции есть свидетельства о том, что в 2014 году Салаватов ходил на так называемый "референдум" - поддерживать "ДНР".

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В материале также говорилось, что во внутренней базе террористов, которую ведет СБУ, рядом с фамилией Салаватова стояла пометка "пособник боевиков". Кроме того, по данным издания, по нему были агентурные данные, согласно которым нынешний комбат 10 лет назад якобы прошел лагерь подготовки в "ДНР" по специальности "снайпер" и стоял на блокпостах боевиков в районе Краматорска.

Вечером 17 октября Силы территориальной обороны опубликовали сообщение об отстранении Салаватова.

Дословно Силы теробороны: "В командовании Сил территориальной обороны ВС Украины отсутствует информация о причастности вышеупомянутого военнослужащего к незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР". В то же время мы направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную в СМИ информацию.

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Учитывая информацию, опубликованную в социальных сетях 16 октября 2024 года, Командованием Сил ТрО назначена служебная проверка. На время проведения служебной проверки Сергей Салаватов будет отстранен от исполнения обязанностей по должности. По результатам проверки будет принято соответствующее решение".