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Оккупанты объявили эвакуацию в Енакиево, перед тем в сети появились видео взрывов на складе боеприпасов

Алена МазуренкоВторник, 10 декабря 2024, 15:44
Оккупанты объявили эвакуацию в Енакиево, перед тем в сети появились видео взрывов на складе боеприпасов
скриншот

Во временно оккупированном Енакиево в Донецкой области прогремели взрывы вероятно на складе боеприпасов российских захватчиков, на объекте происходит детонация. Оккупационные власти объявили об эвакуации.

Источник: Милитарный, видео очевидцев и представители оккупантов в соцсетях

Детали: Очевидцы заявляют об ударе ВСУ по российскому складу боеприпасов, а опубликованные кадры свидетельствуют о детонации.

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Местные гауляйтеры объявили эвакуацию населения в этом районе из-за угрозы от обломков детонирующих боеприпасов. В частности, так называемый "мэр" города Сергей Божик на фоне звуков взрывов заявил, что людей вывезут в "безопасное" место.

Жителей близлежащих районов попросили воздерживаться от приближения к окнам.

В местных пабликах пишут, что это был склад боеприпасов российской оккупационной армии, расположенный в частном секторе недалеко от военного полигона. По словам очевидцев, на складе могло быть значительное количество различных боеприпасов.

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Енакиево - один из крупнейших городов Донецкой области, который был еще с 2014 года оккупирован российскими войсками. Оккупанты используют город как один из логистических центров и для размещения техники и личного состава и его обучения на прилегающих территориях.

оккупациявойнаДонецкая областьДНР
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