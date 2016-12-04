В МИД не знают о тайных договоренностях по Донбассу

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 13:24

В МИД Украины опровергают существование каких-либо негласных договоренностей в ходе минского переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.

"МИД ничего не известно о существовании каких-либо тайных договоренностей в рамках Минского формата", - сказала спикер МИД Марьяна Беца на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о якобы существовании тайных договоренностей в рамках Минского формата.

"Если существуют какие-то тайные договоренности, то и выполняться они должны тайно. А это по определению невозможно, поскольку в Минских договоренностях речь идет о деоккупации Донбасса, о судьбе миллионов украинцев и будущем Украины как государства", - отметила она.

Беца напомнила, что открытость Минского процесса обеспечивается активным участием в нем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее Специальной мониторинговой миссии (СММ).

"Если бы существовали тайные договоренности, тогда зачем заявлять о совместной работе над Дорожной картой (последовательностью) выполнения Минских договоренностей и констатировать отсутствие прогресса в ее согласовании по результатам последних переговоров министров иностранных дел Украины, ФРГ, Франции и РФ в "нормандской формате" 29 ноября", - добавила спикер МИД Украины.

Как сообщалось, в субботу в эфире канала "112 Украина" лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в подписании секретных документов в рамках Минских договоренностей.

"Я думаю, это выборы при любых обстоятельствах, принятие изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса, не прекращая там войны, и на самом деле легализация оккупации и замороженного или полузамороженного конфликта", - сказала Тимошенко.

Темы: МИД Минские соглашения
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Комментарии — 5
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IP: 93.74.43.---Spirito04.12.2016 15:01
3. -...що всі сторони конфлікту порушують закони(!) і звичаї(!) війни. -
Людство вже геть зовсім непритомне(!), коли йде мова про "закони і звичаї війни", а не веде мову про незаконність/злочин будь-якого виду війни.
Альтернативою(!) "мінським домовленостям" є припинення(!) війни РФ проти України
через повернення у Будапештський формат - а це країни постійні члени РБ ООН
з правом вето, від чиїх дій залежить бути чи не бути миру на планеті.
Мир Вам.
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IP: 93.74.43.---Spirito04.12.2016 14:53
2. Публічно.
Під твердження,що Кремль був категорично проти участі США,тому перестав існувати
і Женевський формат.
Але не перестали бути зустрічі Обама-Путін, Керрі-Лавров,Нуланд-Сурков - це те,
що було публічно.
І публічні запевнення Заходу і Кремля,що вони готові співпрацювати на взаємовигідній основі
для себе.
Вигоди Україні ніякої в тому,що Захід і Кремль уже двічі(!) продовжував термін дії
"мінських домовленостей" - продовжував війну(!) для України.
І готові продовжити і на наступний рік за обгорткою "безальтернативності" їх
"мінських домовленостей".
- Потрібно переводити формат місії на Донбасі з рівня ОБСЄ на рівень ООН - Тука
(а не продовжувати Україні війну на наступний рік - публічно)
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IP: 109.95.50.---Yuriy Vologjaninov04.12.2016 14:48
С таким же успехом, "речник МЗС Марьяна Беца" может написать, что ей ничего не известно о договорённостях, обеспечивающих липецкие прибыли ненасытному олигарху Порошенко - Липецкому и тем, кто представляет российскую сторону липецких договорённостей...


Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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IP: 93.74.43.---Spirito04.12.2016 14:34
- Мінські домовленості не можуть вирішити конфлікт на Донбасі,оскільки
Росія розглядається в них як миротворець, а не сторона(!) конфлікту, - Сироїд
- Триумфу Запада пришел конец - всего за 25 лет - статья
- Путін вважає,що вирівняв баланс сил у світі
(отже, "мінські домовленості" - це корупційна угода між Заходом і Кремлем,
гарантами України по Будапештському меморандуму,яким гарантували Україні
суверенітет,територіальну цілісність і незастосування(!) економічного тиску,
яку провели під прикриттям Нормандського формату, у переговорне поле якого
не увійшов Крим,а особливий статус - конфедерація(десуверенізація))
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IP: 91.225.121.---DND04.12.2016 14:16
Шельхи шельха весельха, щось типу, рука руку миє, все залежить хто уповноважений і ким на зговір з окупантами, і за чиєго сприяння. Де піндосія з їх демократичними цінностями і європедрили чомусь відмазались?
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