"Автомайдан" поехал к Авакову

Активисты "Автомайдана" проведут акцию протеста "АвакOFF" с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Акцию анонсирована на 4 декабря, в 13:00 участники мероприятия отправились к дому главы МВД с места сбора в центре Киева.

Как отметили организаторы акции, "именно Аваков является ответственным за провал процесса аттестации сотрудников полиции в том числе и реформирования Национальной полиции и системы МВД в целом, из-за его карманных советников, которые с весны 2016 года начали сами отбирать в состав аттестационных комиссий такую же карманную "общественность" , мы и вышли с другими организациями из процесса аттестации Нацполиции, который превратился в фарс".

Активисты напомнили, что за время проведения аттестации из рядов Нацполиции было уволено более 5 тыс. экс-милиционеров - 7,7% от общего количества лиц, которые должны были пройти аттестацию и 4% от общего количества штата НП.

"Аваков вернул и возвращает на руководящие должности "проверенные" кадры старой системы МВД", - заявили в "Автомайдане" и напомнили попытку назначить руководителем полиции Черкасской обл. полковника Валерия Лютого, а Антона Шевцова - главой Винницкой полиции, назначение на руководящие должности Ильи Кивы, Сергея Чеботаря, Василия Паскала, Вадима Трояна, Алексея Тахтая, Игоря Клименко, Игорь Купранца.

"Находясь в должности министра МВД с февраля 2014 года, Аваков провалил внутренние расследования в отношении сотрудников МВД, участвовавших в репрессиях против активистов Майдана ... фактически он лично покрывает всех этих преступников, как и коррупционеров в системе МВД", - заявили организаторы акции.

Украинская правда