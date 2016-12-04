В полиции рассказали детали перестрелки в Княжичах
На месте перестрелки в н.п. Княжичи проводятся следственные действия, работает следственная группа Нацполиции и прокуратуры г. Бровары и Киевской области.
Об этом на брифинге сообщил спикер управления МВД Киевской области Николай Жукович.
Комментируя перестрелку в ночь на 4 декабря, в результате которой погибли 5 правоохранителей, Жукович сообщил, что у всех участников событий было табельное огнестрельное оружие - автоматическое и пистолеты - и у представителей ГУ Нацполиции П Киева, и у сотрудников полиции охраны. Все имели спецсредства и были одеты в бронежилеты.
"Возможно, была применена светошумовая граната под автомобиль, чтобы обезвредить тех, кто в нем находился - а это, возможно, были преступники - так думали работники КОРДа", - отметил Жукович.
"В машине находились представители полиции охраны, она была расстреляна", - добавил он.
Жукович уточнил, что в спецоперации были задействованы 2 экипажа полиции охраны - 6 человек, и сотрудники полиции Киева, однако сколько - не уточнил.
"В настоящий момент имеем 5 погибших, о шестом, который якобы скончался в Броварской больницы - у полиции Киевской области такое информации нет", - добавил Жукович.
Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей во время спецоперации по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области. Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, будет проводить прокуратура.
Досудебное расследование проводится в уголовном производстве, предусмотренном п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство) УК Украины.
Украинская правда
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