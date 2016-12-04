В полиции рассказали детали перестрелки в Княжичах

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 16:50

На месте перестрелки в н.п. Княжичи проводятся следственные действия, работает следственная группа Нацполиции и прокуратуры г. Бровары и Киевской области.

Об этом на брифинге сообщил спикер управления МВД Киевской области Николай Жукович.

Комментируя перестрелку в ночь на 4 декабря, в результате которой погибли 5 правоохранителей, Жукович сообщил, что у всех участников событий было табельное огнестрельное оружие - автоматическое и пистолеты - и у представителей ГУ Нацполиции П Киева, и у сотрудников полиции охраны. Все имели спецсредства и были одеты в бронежилеты.

"Возможно, была применена светошумовая граната под автомобиль, чтобы обезвредить тех, кто в нем находился - а это, возможно, были преступники - так думали работники КОРДа", - отметил Жукович.

"В машине находились представители полиции охраны, она была расстреляна", - добавил он.

Жукович уточнил, что в спецоперации были задействованы 2 экипажа полиции охраны - 6 человек, и сотрудники полиции Киева, однако сколько - не уточнил.

"В настоящий момент имеем 5 погибших, о шестом, который якобы скончался в Броварской больницы - у полиции Киевской области такое информации нет", - добавил Жукович.

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей во время спецоперации по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области. Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, будет проводить прокуратура.

Досудебное расследование проводится в уголовном производстве, предусмотренном п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство) УК Украины.

Украинская правда

Темы: полиция Киев жертвы
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Комментарии — 7
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IP: 93.74.55.---ЦЮК04.12.2016 18:49
Які це ж деталі УП ? Не дуріть людей.
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IP: 176.36.45.---agent0704.12.2016 18:14
А що в е-декларації власника будинку, і чому він тримає такі цінності у себе вдома? Думаю, що в Швейцарії надійніше, ніж в Княжичах.
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IP: 94.231.178.---навроцький04.12.2016 17:45
От, нарешті, Авакову і його мусорській братії аукнулось підле вбивство Сашка Музички "Білого".
Тут не лише відставкою світить Авакову, а повною професійною невідповідністю усього керівництва МВС та розпуском бездарної новоспеченої системи нацполіції.
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IP: 91.225.121.---DND04.12.2016 17:42
Дивусь двома речам (перефразовуючи Гегеля) - бескінечним всесвітом і абсолютною відсутністю сорому у владних креатур. Дякую США, що дозволили коментувати, правда до БЛОГІВ не допускють, крім звісно, проплачених владою одобрямців і борців з шатунами. А цю перестрілку теж можна вважати боротьбою з шатуном? І як цю трагедію завтар роздують там в Орді, і головне немає винуватих, а ГПУ все це спустить на гальма.
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IP: 78.111.186.---Виктор Воляновский04.12.2016 17:37
Уже появилась информация от Шкиряка, что в Княжичах задержали трёх бандитов грабителей, на кторых охотились, то не исключено, что они окажутся убийцами пяти полицейских. А вообще Если при проведении спецоперации её участники не могут обезопасить себя, то на какую помощь от них надеяться простым гражданам. Всё произошедшее ещё раз показало бездарность руководства МВД и полное отсутствие профессионализма, как у них, так, естественно, и у подчинённых.
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