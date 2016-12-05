Около линии размежевания на Донбассе хотят поставить еще 3 телевышки

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Понедельник, 5 декабря 2016, 14:16

В Луганской области планируют поставить две телевизионных вышки, а в Донецкой области установят башню в Покровском.

Об этом сообщил корреспонденту "Украинской правды" министр информационной политики Юрий Стець перед открытием восстановленной телевышки на горе Карачун в Славянске, Донеччина.

По его словам, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий предлагает заложить на это в бюджете 50 миллионов гривен.

А глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что пока рассматривается вопрос строительства вышки в Покровском, планируется установить два передатчика ближе к линии фронта за деньги спонсоров.

Это объясняется тем, что вышка на Карачуне из-за географических особенностей региона не добивает до линии размежевания: ее радиус покрытия 60 километров при высоте 186 метров. А следовательно украинское вещание не попадает на оккупированные территории.

Стець также сообщил, что за задержку сдачи вышки на Карачуне, которую планировали открыть еще 5 июля, есть наказанные, но отказался уточнить, кто именно и как именно.

Как известно, телевышку на Карачуне строил за собственные оборотные средства Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ), из бюджета ничего не дали

На открытии вышки в Славянске ожидают президента Петра Порошенко.  

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Марьяна Пьецух, Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс СМИ Стець пропаганда
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IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk05.12.2016 15:01
Ви хоть одну доведіть до пуття, а то вже за 3 хапаються. А чому не 10? Давай, хто більше!! Бумага все стерпить, а язик як В Стеця так і в Порошенка, як помело.
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