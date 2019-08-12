В "Слуге народа" подумывают о ликвидации "Минстеця"

Источник: интервью народного избранника Александр Корниенко."РБК-Украина".

В партии "Слуга народа" допускают, что Министерство информационной политики станет частью некоего гуманитарного министерства.

Прямая речь Александра Корниенко, который может возглавить партию "Слуга народа": "Мы надеемся, что будет структурная реформа. Мы уже говорили о том, что надо уменьшить количество министерств. Возможно, будет такое гуманитарное "супер-министерство", которое будет включать несколько министерств".

Идею мажоритарщика от "Слуги народа" Сергея Швеца принять закон о правилах работы СМИ в условиях войны Корниенко прокомментировал так "Здесь речь идет больше о выдерживании определенных рамок для журналистов, чтобы не называли белое зеленым, а коричневое квадратным. Если есть представители оккупационных войск, то это представители российских оккупационных войск, а не какие-то "ополченцы".

Корниенко подчеркнул, что Швец предлагал вынести это на опрос для людей, а он сам считает, что Украине надо усилиться в информационной войне.

"Информационная война является значительной составляющей гибридной войны, и мы фактически во многом ее "слили", во многом из-за позиции Министерства информационной политики и вообще за его несовершенный функционал", – сказал он.

"Поэтому у нас сейчас назревает концепция реформирования этой сферы, возможно, создание единого органа исполнительной власти, который будет заниматься всей гуманитарной политикой", – пояснил Корниенко.

"У нас будет единый гуманитарный комитет, и мы хотим, чтобы туда также вошла информационная политика, комитет свободы слова останется отдельно как раз для того, чтобы не ограничивали свободу слова", – добавил он.

Способов усиления в информационной войне, по мнению Корниенко, много:

"Один из способов уже предложил Кирилл Тимошенко (заместитель главы Офиса президента – ред.) – это создавать свой информационный продукт на русском языке, который будет транслироваться на оккупированных территориях и весь мир. Но это больше стратегия нападения. А война – это также защита.

Еще один из путей заключается в защите себя – выстраивании каких-то рамок, рамок относительно концентрации телеканалов, чем будет как раз заниматься гуманитарный комитет, рамок относительно структурирования подачи информации о войне, о чем как раз говорит Сергей.

Это для того, чтобы мы находились в едином понимании и больше могли защитить себя как страну от внешних медиа-манипуляций".

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