В Одессе сожгли автомобиль местного депутата от Оппоблока

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Вторник, 6 декабря 2016, 00:42

В Одессе на закрытой автостоянке неизвестные лица сожгли автомобиль руководителя Приморской районной парторганизации Оппозиционного блока уверены, депутата Одесского городского совета Богдана Гиганова.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

В Одесской региональной организации Оппозиционного блока уверены, что это преступление совершено исключительно по политическим мотивам и связано с тем, что члены команды Оппозиционного блока, как утверждается в сообщении, открыто и обоснованно критикуют мэра Одессы Геннадия Труханова.     

 

По факту поджога и уничтожения личного имущества возбуждено уголовное дело.

Темы: Одесса Оппозиционный блок
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