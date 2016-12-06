В Одессе сожгли автомобиль местного депутата от Оппоблока

В Одессе на закрытой автостоянке неизвестные лица сожгли автомобиль руководителя Приморской районной парторганизации Оппозиционного блока уверены, депутата Одесского городского совета Богдана Гиганова.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

В Одесской региональной организации Оппозиционного блока уверены, что это преступление совершено исключительно по политическим мотивам и связано с тем, что члены команды Оппозиционного блока, как утверждается в сообщении, открыто и обоснованно критикуют мэра Одессы Геннадия Труханова.

По факту поджога и уничтожения личного имущества возбуждено уголовное дело.