МИД РФ говорит, что приехать в Крым правозащитникам не проблема

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Вторник, 6 декабря 2016, 12:41

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не существует никаких препятствий для тех, кто хочет приехать в Крым и изучить ситуацию с соблюдением прав человека на полуострове.

Об этом он заявил по итогам переговоров с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, передает ТАСС.

"Что касается Крыма, мы об этом уже говорили, там был специальный представитель господина Ягланда в Крыму", - сказал Лавров.

"Считаем, что это полезный шаг, потому что для тех, кто искренне хочет посмотреть своими глазами, как обстоит дело с соблюдением прав человека в Крыму, включая права и крымских татар, и украинцев, и других меньшинств, нет никаких препятствий, чтобы приехать и на все это посмотреть, встретиться с любым человеком, с которым будет интересно поговорить", - заявил Лавров.

"Для тех, кто искренне заинтересован в правозащитной стороне вопроса, не имеется никаких проблем организовать самые удобные условия в любые сроки для такого рода посещения Крыма", - подчеркнул Лавров.

Как известно, 16 ноябряООН приняла резолюцию по Крыму. В документе осуждаются "ограничения прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти".

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа РефатЧубаров заявлял, что со вступлением в силу решения Верховного суда России о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа под угрозу заключения подпадают до 3 тысяч членов этой организации.

После оккупации Крыма Россией на полуострове регулярно происходят задержания украинских активистов, крымских татар, а также других жителей полуострова, не имеющих отношения к какой-либо организации.

Так, 25 августа 2015 суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил двух крымчан: украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима и Александра Кольченко - к 10 годам колонии "за подготовку терактов в Крыму".

Темы: Политзаключенные Сенцов Крым
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IP: 37.54.255.---Adam Viter06.12.2016 12:57
ВВХ заговорило про завершення кар'єри. Воно вже точно не влаштовує реальних, тіньових ляльководів, господарів ерефіі ...
Вірити злочинцям при владі в РеФе - Путіну, Кирилу, Кадирову, Лаврову, ..., - себе не поважати.
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