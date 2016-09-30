Чубаров: 3000 крымских татар оказались под угрозой тюрьмы

Со вступлением в силу решения Верховного суда России о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа под угрозу заключения подпадают до 3 тысяч членов этой организации.

Об этом сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров на пресс-конференции в пятницу в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"С того момента, я думаю, что это будет сегодня или завтра, как это решение вступит в силу все, кто живет на территории РФ при упоминании названия "Меджлиса крымскотатарского народа" должны добавлять "организация, запрещенная в РФ", а любой, кто будет позиционировать себя как член такой организации, может быть привлечен к уголовной ответственности. Угроза сейчас нависла над 2,5-3 тыс. людей – это все члены Меджлиса разных уровней", – сказал Чубаров.

Он также отметил, что наказание за участие в такой запрещенной организации составляет от 2 до 6 лет заключения, а действия, которые могут квалифицироваться как "организация деятельности запрещенной в РФ организации" – от 6 до 10 лет.

Как известно, в четверг Верховный суд РФ окончательно запретил деятельность Меджлиса в России и в оккупированном ею Крыму.

Меджлис заявил о намерении оспорить это решение в Европейском суде по правам человека.

Международная организация Freedom House заявила, что криминализация крымских татар усугубляет кризис с правами человека в Крыму.