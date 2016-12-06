НАПК обвиняет Лещенко в затягивании процесса с квартирой

Национальное агентство по предупреждению коррупции обвиняет нардепа Сергея Лещенко в затягивании процесса ознакомления с протоколом об административном правонарушении.



Об этом говорится в сообщении ведомства во вторник.



НАПК заявляет, что Лещенко в очередной раз не явился для ознакомления с протоколом об административном правонарушении.



"В течение недели, начиная с 30 ноября 2016 года, Сергей Лещенко уклоняется от личного ознакомления с протоколом об административном правонарушении. 1 декабря 2016 на официальном сайте Национального агентства было размещено публичное приглашение господину Лещенко по ознакомлению с протоколом об административном правонарушении, однако народный депутат так и не прибыл для ознакомления с результатами проверки", - сказано в сообщении.



Отмечается, что общение с НАПК происходит через защитника Лещенко, который предоставляет ходатайство о переносе личного ознакомления своего клиента с протоколом "в связи с невозможностью его явки по разным причинам".



"В понедельник, 5 декабря, Лещенко имел возможность прибыть в НАПК течение рабочего дня, с 9 ч. утра. Однако, по ходатайству адвоката, не смог присутствовать на ознакомлении из-за личного участия в судебном заседании в Подольском суде и из-за допроса в Генеральной прокуратуре Украины (хотя на допрос в Генпрокуратуре депутат не явился, о чем впоследствии сообщил его защитник)", - заявляют в НАПК.

"6 декабря в соответствии с очередным ходатайством защитника, нардеп также не сможет ознакомиться с протоколом из-за пребывания на допросе по делу Шеремета в Нацполиции", - добавили в НАПК.



В ведомстве заявили, что "такое поведение народного депутата Сергея Лещенко свидетельствует о его нежелании способствовать прозрачном рассмотрения вопроса и затягивания процесса".



Как известно, 19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко признаки административного правонарушения за взятие беспроцентного займа у Елены Притулы.



1 декабря НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.



После этого Лещенко написал, что заявление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о том, что скидка на покупку его квартиры была предоставлена неправомерно, является лживой.



Украинская правда