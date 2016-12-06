НАПК обвиняет Лещенко в затягивании процесса с квартирой

00
0
Вторник, 6 декабря 2016, 12:59

Национальное агентство по предупреждению коррупции обвиняет нардепа Сергея Лещенко в затягивании процесса ознакомления с протоколом об административном правонарушении.

Об этом говорится в сообщении ведомства во вторник.

НАПК заявляет, что Лещенко в очередной раз не явился для ознакомления с протоколом об административном правонарушении.

"В течение недели, начиная с 30 ноября 2016 года, Сергей Лещенко уклоняется от личного ознакомления с протоколом об административном правонарушении. 1 декабря 2016 на официальном сайте Национального агентства было размещено публичное приглашение господину Лещенко по ознакомлению с протоколом об административном правонарушении, однако народный депутат так и не прибыл для ознакомления с результатами проверки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что общение с НАПК происходит через защитника Лещенко, который предоставляет ходатайство о переносе личного ознакомления своего клиента с протоколом "в связи с невозможностью его явки по разным причинам".

"В понедельник, 5 декабря, Лещенко имел возможность прибыть в НАПК течение рабочего дня, с 9 ч. утра. Однако, по ходатайству адвоката, не смог присутствовать на ознакомлении из-за личного участия в судебном заседании в Подольском суде и из-за допроса в Генеральной прокуратуре Украины (хотя на допрос в Генпрокуратуре депутат не явился, о чем впоследствии сообщил его защитник)", - заявляют в НАПК.

"6 декабря в соответствии с очередным ходатайством защитника, нардеп также не сможет ознакомиться с протоколом из-за пребывания на допросе по делу Шеремета в Нацполиции", - добавили в НАПК.

В ведомстве заявили, что "такое поведение народного депутата Сергея Лещенко свидетельствует о его нежелании способствовать прозрачном рассмотрения вопроса и затягивания процесса".

Как известно, 19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко признаки административного правонарушения за взятие беспроцентного займа у Елены Притулы.

1 декабря НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере более 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.

После этого Лещенко написал, что заявление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о том, что скидка на покупку его квартиры была предоставлена неправомерно, является лживой.

Украинская правда

Темы: Лещенко НАПК
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Квартирой Лещенко уже интересуется СБУ 5 декабря 2016, 15:40
НАЗК снова зовет Лещенко знакомиться с протоколом по квартире 5 декабря 2016, 15:19
Лещенко сообщил в представительстве ЕС о своем преследовании 3 декабря 2016, 01:20
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 1 ранен – штаб
Суд отстранил от должности главу Счетной палаты Магуту
Минюст объявил конкурс на главного люстратора
В НАБУ проверяют компромат Онищенко, но дело возбудить не могут
Все новости
Время для ребенка

Наставничество в вопросах-ответах

Кино

Нашумевший фильм "Люди, которые пришли к власти" можно посмотреть онлайн