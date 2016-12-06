Суд назначил арест виновникам перестрелки в Княжичах

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Вторник, 6 декабря 2016, 20:20

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения шести участникам преступной группы, которые готовили ограбление в Княжичах и во время операции против которых погибли пять правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 Шевченковский райсуд столицы избрал меры пресечения для 6 членов преступной группы, которые были задержаны правоохранителями по результатам спецоперации в Княжичах. Задержанным лицам инкриминируется незаконное хранение оружия и подготовка к разбойному нападению", - написала она в Facebook.

По словам Максимец, пяти из задержанных избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, еще одному, который согласился на сотрудничество со следствием - домашний арест с электронным средством контроля.

В ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей во время спецоперации по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.

Украинская правда

Темы: суд Киев
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Комментарии — 3
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IP: 91.199.93.---chesno106.12.2016 22:07
заголовок непонятный. арестованные не стреляли!
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka06.12.2016 21:36
Все это результат псевдореформы МВД! На деле надо арестовывать не виновников перестрелки, а инициаторов и исполнителей рехвормы!
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IP: 130.180.211.---Виктор Воляновский06.12.2016 21:22
А какие доказательства, что задержанные готовили ограбление? Были задержаны вдали от места перестрелки, но были вооружены. Таким образом могут обвинить любых вооружённых, по принципу имеешь оружие значит хочешь кого то застрелить. Грамотный адвокат на раз развалит такое задержание, если конечно задержанные не напишут "чистосердечное признание"... .
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