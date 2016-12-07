Гройсман хочет разогнать Фонд госимущества
Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за отставку руководства Фонда государственного имущества.
Об этом он сказал на заседании правительства в среду.
По мнению Гройсмана ФГИ требует "жесткой реанимации".
"Последний конкурс на проведение ОПЗ показал, что эта организация просто не может провести приватизацию в стране. Это не полномочия правительства о назначении и смене руководства... Но я бы вас поувольнял уже сегодня, всех, кто руководит Фондом государственного имущества Украины. Так нелепо и бездарно управлять госимуществом, надо еще поучиться", – сказал он.
Гройсман предложил до конца месяца заслушать доклад фонда и внести дальнейшие предложения.
Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ).
Напомним, ранее стало известно, что группа DCH Александра Ярославского отказалась от участия в конкурсе после получения дополнительной информации о финансово-хозяйственной деятельности ОПЗ.
Компания Коломойского и Хомутынника также отказалась от участия в приватизации ОПЗ.
Ранее, глава ФГИУ Игорь Билоус заявлял, что диалог по приватизации "Одесского припортового завода" ведется с 6-7 инвесторами.
Валентина Романенко, УП
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Так локальні електричні мережі повинні були передані в комунальну власність, так як це зроблено в Києві, де киевляни можуть позбутись ярма Київенерго.
На то мість по Україні, обленерго через фіктивні документи внесло локальні електричні мережі в свій статут, а держмайно не перевіривши документи приватизовує Облєнерго.
Як наслідок, Україна отримає від потенційних інвесторів судові позови та мільярдні відшкодування
Справа 19/25-9/165 від 311210 - Позивачу - до 180111 надати суду докази набуття позивачем права власності на майно (опори) та підстав набуття права власності на це майно;
Справа 19/25-9/165 від 090812 - Позивач витребувані судом докази не надав та в листі 02-9/8642 від 010812 відмовився від позову (т. 3, а. с. 56).
Міхо може розповісти як він з олігархами там наводив порядок, тільки він відхрещується від Грановського, а ОПЗ дуже хтіли контролювати!