Гройсман хочет разогнать Фонд госимущества

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за отставку руководства Фонда государственного имущества.



Об этом он сказал на заседании правительства в среду.



По мнению Гройсмана ФГИ требует "жесткой реанимации".



"Последний конкурс на проведение ОПЗ показал, что эта организация просто не может провести приватизацию в стране. Это не полномочия правительства о назначении и смене руководства... Но я бы вас поувольнял уже сегодня, всех, кто руководит Фондом государственного имущества Украины. Так нелепо и бездарно управлять госимуществом, надо еще поучиться", – сказал он.



Гройсман предложил до конца месяца заслушать доклад фонда и внести дальнейшие предложения.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ).

Напомним, ранее стало известно, что группа DCH Александра Ярославского отказалась от участия в конкурсе после получения дополнительной информации о финансово-хозяйственной деятельности ОПЗ.

Компания Коломойского и Хомутынника также отказалась от участия в приватизации ОПЗ.

Ранее, глава ФГИУ Игорь Билоус заявлял, что диалог по приватизации "Одесского припортового завода" ведется с 6-7 инвесторами.

Валентина Романенко, УП