Гройсман хочет разогнать Фонд госимущества

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Среда, 7 декабря 2016, 13:29

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за отставку руководства Фонда государственного имущества.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

По мнению Гройсмана ФГИ требует "жесткой реанимации".

"Последний конкурс на проведение ОПЗ показал, что эта организация просто не может провести приватизацию в стране. Это не полномочия правительства о назначении и смене руководства... Но я бы вас поувольнял уже сегодня, всех, кто руководит Фондом государственного имущества Украины. Так нелепо и бездарно управлять госимуществом, надо еще поучиться", – сказал он.

Гройсман предложил до конца месяца заслушать доклад фонда и внести дальнейшие предложения.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины после окончания срока подачи не получил ни одной заявки на участие в конкурсе по продаже 99,567% ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ).

Напомним, ранее стало известно, что группа DCH Александра Ярославского отказалась от участия в конкурсе после получения дополнительной информации о финансово-хозяйственной деятельности ОПЗ.

Компания Коломойского и Хомутынника также отказалась от участия в приватизации ОПЗ.

Ранее, глава ФГИУ Игорь Билоус заявлял, что диалог по приватизации "Одесского припортового завода" ведется с 6-7 инвесторами.

Валентина Романенко, УП

Темы: Кабинет министров Фонд госимущества
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Комментарии — 4
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IP: 194.146.180.---Pavlabor07.12.2016 14:45
Фонд державного майна України торгує краденим.
Так локальні електричні мережі повинні були передані в комунальну власність, так як це зроблено в Києві, де киевляни можуть позбутись ярма Київенерго.
На то мість по Україні, обленерго через фіктивні документи внесло локальні електричні мережі в свій статут, а держмайно не перевіривши документи приватизовує Облєнерго.
Як наслідок, Україна отримає від потенційних інвесторів судові позови та мільярдні відшкодування
Справа 19/25-9/165 від 311210 - Позивачу - до 180111 надати суду докази набуття позивачем права власності на майно (опори) та підстав набуття права власності на це майно;
Справа 19/25-9/165 від 090812 - Позивач витребувані судом докази не надав та в листі 02-9/8642 від 010812 відмовився від позову (т. 3, а. с. 56).
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IP: 195.16.76.---Анталов Ростік07.12.2016 14:42
Алексей Петренко:
Міхо може розповісти як він з олігархами там наводив порядок, тільки він відхрещується від Грановського, а ОПЗ дуже хтіли контролювати!
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IP: 93.74.65.---Алексей Петренко07.12.2016 14:14
А Михо и набу будет отвечать за то, что они сорвали приватизацию в первый раз, когда была возможность получить иностранных инвесторов?
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IP: 91.199.93.---otoz07.12.2016 13:34
правильно
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